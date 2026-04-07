Controlli della polizia sulla movida | sanzionati 5 locali a Omegna e Domodossola

Negli ultimi giorni, la polizia di Stato ha effettuato controlli nei centri di Omegna e Domodossola, concentrandosi sulla verifica della regolarità dei locali notturni. Durante le operazioni, cinque esercizi commerciali sono stati sanzionati per irregolarità riscontrate. Le ispezioni fanno parte di un piano di monitoraggio del territorio mirato a garantire il rispetto delle norme nelle aree dedicate alla movida.

Il piano di monitoraggio del territorio coordinato dalla polizia di Stato ha toccato negli ultimi giorni i centri di Omegna e Domodossola, dove l'attenzione degli agenti si è concentrata sulla regolarità dei locali notturni. L'attività si inserisce in un quadro più ampio di controlli volti a garantire che il divertimento serale non pregiudichi la sicurezza pubblica, con un focus specifico sulle misure di contrasto all'alcolismo e ai rischi della guida in stato di ebbrezza. Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a 5 sanzioni amministrative, nei confronti di altrettanti titolari di attività, per un totale di 2. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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