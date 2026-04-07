Controlli della polizia di Stato sulla movida | sanzionati 5 locali a Omegna e Domodossola

Negli ultimi giorni, la polizia di Stato ha effettuato controlli nei centri di Omegna e Domodossola, concentrandosi sulla verifica delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza nei locali notturni. Durante le operazioni sono state sanzionate cinque attività commerciali, per irregolarità riscontrate. Le operazioni rientrano in un piano di monitoraggio del territorio volto a garantire il rispetto delle normative nelle zone dedicate alla movida.

Il piano di monitoraggio del territorio coordinato dalla polizia di Stato ha toccato negli ultimi giorni i centri di Omegna e Domodossola, dove l'attenzione degli agenti si è concentrata sulla regolarità dei locali notturni. L'attività si inserisce in un quadro più ampio di controlli volti a garantire che il divertimento serale non pregiudichi la sicurezza pubblica, con un focus specifico sulle misure di contrasto all'alcolismo e ai rischi della guida in stato di ebbrezza. Nel corso delle ispezioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a 5 sanzioni amministrative, nei confronti di altrettanti titolari di attività, per un totale di 2. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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