Controlli sui tir a Bari spunta il trucco del telecomando | maxi sanzione e patente sospesa a un autotrasportatore
Durante un controllo a Bari il 3 giugno, la polizia locale ha scoperto un sistema di telecomando utilizzato da un autotrasportatore per modificare il funzionamento del tachigrafo digitale sul mezzo. L'autotrasportatore è stato sanzionato e la patente di guida è stata sospesa. La verifica ha portato alla scoperta di un dispositivo che alterava le registrazioni di orario e attività del veicolo. La sanzione prevista include una multa e la sospensione della patente.
Un autotrasportatore è stato sanzionato dalla polizia locale di Bari dopo che, nel corso di un controllo effettuato nella giornata di ieri, 3 giugno, è stata accertata la presenza di un sistema in grado di alterare il funzionamento del tachigrafo digitale installato sull'autoarticolato.Gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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