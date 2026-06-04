Controlli sui tir a Bari spunta il trucco del telecomando | maxi sanzione e patente sospesa a un autotrasportatore

Notizia in breve

Durante un controllo a Bari il 3 giugno, la polizia locale ha scoperto un sistema di telecomando utilizzato da un autotrasportatore per modificare il funzionamento del tachigrafo digitale sul mezzo. L'autotrasportatore è stato sanzionato e la patente di guida è stata sospesa. La verifica ha portato alla scoperta di un dispositivo che alterava le registrazioni di orario e attività del veicolo. La sanzione prevista include una multa e la sospensione della patente.