Morirono in ambulanza travolti da un tir l' appello delle famiglie | Revocate la patente all' autotrasportatore

Le famiglie delle vittime di un incidente stradale chiedono la revoca della patente dell’autotrasportatore coinvolto, dopo che le persone a bordo di un’ambulanza sono state travolte da un tir e sono decedute. La richiesta arriva in seguito alla sospensione della patente dell’uomo per soli tre anni, considerata insufficiente. Le famiglie sottolineano la necessità di intervenire con provvedimenti più durevoli per evitare che situazioni simili si ripetano.