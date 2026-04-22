Morirono in ambulanza travolti da un tir l' appello delle famiglie | Revocate la patente all' autotrasportatore
Le famiglie delle vittime di un incidente stradale chiedono la revoca della patente dell’autotrasportatore coinvolto, dopo che le persone a bordo di un’ambulanza sono state travolte da un tir e sono decedute. La richiesta arriva in seguito alla sospensione della patente dell’uomo per soli tre anni, considerata insufficiente. Le famiglie sottolineano la necessità di intervenire con provvedimenti più durevoli per evitare che situazioni simili si ripetano.
“Troppi pochi tre anni di sospensione della patente: è necessario che all'uomo che travolse i nostri cari venga revocata”. E' quanto chiedono i familiari delle tre vittime della strage avvenuta lo scorso agosto in A1, dove all'altezza di Terranuova, un'ambulanza venne dilaniata da un tir e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Arezzo, morì in ambulanza travolta da un tir: la mamma di Giulia incontrerà il camionista che si filmava al volante
Tre ragazze scomparse in Italia: ricerche in corso, l’appello delle famiglieOre di angoscia a Offanengo, nel Cremonese, per la scomparsa di tre ragazze minorenni di cui non si hanno notizie dalla mattinata di lunedì 26...
Panoramica sull’argomento
Anziani morti in ambulanza a Forlì, le intercettazioni di Luca Spada: Deve morireIndagini sui decessi sospetti durante i trasporti sanitari: intercettazioni, prove e dubbi sul ruolo di Luca Spada nel caso delle morti in ambulanza a Forlì. notizie.it
Morti in ambulanza, spuntano nuove intercettazioni: Vecchia, obesa e malata, può morireLeggi su Sky TG24 l'articolo Morti in ambulanza, spuntano nuove intercettazioni: 'Vecchia, obesa e malata, può morire' ... tg24.sky.it