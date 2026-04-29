Lavoro nero in un' azienda agricola di kiwi | attività sospesa e maxi sanzione

Un’azienda agricola dedita alla coltivazione di kiwi è stata sospesa dall’attività in seguito a un’ispezione che ha accertato l’impiego di lavoratori in nero. Durante i controlli, sono stati riscontrati inoltre problemi relativi alla mancata sorveglianza sanitaria e all’assenza di corsi di formazione per i braccianti. Sono state applicate una serie di sanzioni economiche di grandi dimensioni, mentre le autorità hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività.

Impiego di lavoratori in nero, mancata sorveglianza sanitaria dei braccianti, nessun corso di formazione. Sono le irregolarità scoperte dai carabinieri della stazione di Cori e dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro, impegnati in un'ispezione all'interno di un'azienda agricola del.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Sfruttamento, lavoro nero e condizioni degradanti: sospesa un'azienda agricolaAncora un controllo ispettivo, sotto la direzione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, è stato effettuato in un'azienda agricola della provincia... Leggi anche: Lavora in nero al centro massaggi. Maxi sanzione, attività sospesa. Titolare di ristorante denunciato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavoro nero e sicurezza, 8 attività sospese e 9 denunciati: multe per quasi 200 mila euro; Sfruttamento, lavoro nero e condizioni degradanti: sospesa un'azienda agricola; Lavoro nero e poca sicurezza, multe e attività sospese a Messina e provincia; Lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza: a Brescia sospesa attività di un distributore di benzina e sanzionato un autolavaggio. Lavoratori in nero nei campi di kiwi: denunciato un 54enne di CoriI Carabinieri locali, col Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, sono intervenuti sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ... rainews.it Carini, scoperti due operai in nero: sospeso un cantiere edilePALERMO – I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Palermo, mentre si trovavano a Carini (Palermo) per accertamenti su un precedente infortunio sul lavoro, hanno sorpreso due operai che lavorava ... livesicilia.it Prosegue incessante l’azione di prevenzione e contrasto dei Carabinieri in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno sospeso un cantiere edile per lavoro nero e mancanza di sicurezza. Nel corso della mattinata di venerdì, mentre i Carabinieri del NI - facebook.com facebook CONTRASTO LAVORO NERO ED IRREGOLARE E SFRUTTAMENTO MANODOPERA, AUTO SENZA ASSICURAZIONE E CONDUCENTE SENZA PATENTE, FERMATA DALLA POLIZIA STRADALE DI POLICORO AUTO CON 8 EXTRACOMUNITARI x.com