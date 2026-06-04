Controlli nel Medio Ponente | multati due negozi violazioni dell' ordinanza anti alcol
Mercoledì 3 giugno, la polizia locale ha effettuato controlli nel Medio Ponente, concentrandosi sui quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente. Durante l'operazione sono stati multati due negozi per violazioni dell’ordinanza anti alcol. Sono state riscontrate complessivamente quattro infrazioni relative alle norme sulla vendita e il consumo di alcolici. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle specifiche violazioni.
Sanzioni a due esercizi commerciali e quattro violazioni dell'ordinanza anti alcol: questo il bilancio dei controlli rinforzati della polizia locale nei quartieri genovesi di Cornigliano e Sestri Ponente ieri, mercoledì 3 giugno.Sono state controllate complessivamente circa 30 persone.Cornigliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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