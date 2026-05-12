Controlli anti-alcol del venerdì sera due denunce per guida in stato d' ebbrezza

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la Polizia locale di Modena ha effettuato controlli mirati lungo alcune zone della città. Durante il servizio, sono state identificate due persone che guidavano in stato di ebbrezza e sono state denunciate ai sensi della normativa vigente. I controlli sono durati fino alle prime ore del mattino e hanno coinvolto diversi punti strategici della zona urbana.

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