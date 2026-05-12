Controlli anti-alcol del venerdì sera due denunce per guida in stato d' ebbrezza

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la Polizia locale di Modena ha effettuato controlli mirati lungo alcune zone della città. Durante il servizio, sono state identificate due persone che guidavano in stato di ebbrezza e sono state denunciate ai sensi della normativa vigente. I controlli sono durati fino alle prime ore del mattino e hanno coinvolto diversi punti strategici della zona urbana.

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Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la Polizia locale di Modena ha svolto un servizio mirato di controlli contro la guida in stato di ebbrezza, presidiando alcuni punti strategici della città fina al mattino.Il primo posto di controllo è stato attivato in via Emilia Ovest, dove gli.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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