Durante un controllo congiunto della Polizia locale, sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish e marijuana. L’operazione è avvenuta in un’area pubblica, dove gli agenti hanno fermato un uomo trovato in possesso delle sostanze. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Nessun'altra persona coinvolta è stata identificata durante le operazioni.

Nel corso di un servizio di controllo congiunto che si è avvalso del prezioso supporto dell’ unità cinofila antidroga ‘Yuma’ della Polizia locale di Cesenatico, nella mattinata di giovedì scorso la Polizia locale della Bassa Romagna ha rinvenuto, nella zona della stazione ferroviaria di Lugo, un piccolo quantitativo di hashish detenuto per uso personale da un giovane diciannovenne residente nel Lughese. La sostanza è stata sequestrata, ai sensi delle norme vigenti. Nel pomeriggio l’attività si è estesa anche alle aree rurali tra Lugo e Conselice, dove gli operatori hanno rinvenuto circa 95 grammi di marijuana custoditi all’interno di un’abitazione oggetto di un accertamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli della Polizia locale. Sequestrati hashish e marijuana

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Controlli antidroga della Polizia: sequestrati hashish e cartucce nella zona alta della città

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