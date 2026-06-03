Controlli antidroga sul territorio | sequestrati hashish e marijuana un uomo denunciato

Giovedì 28 maggio, la Polizia locale della Bassa Romagna ha condotto controlli antidroga insieme all’unità cinofila di Cesenatico, utilizzando il cane Yuma. Durante l'operazione sono stati sequestrati hashish e marijuana. Un uomo è stato denunciato nell'ambito delle verifiche.

Giovedì 28 maggio la Polizia locale della Bassa Romagna ha svolto un servizio di controllo congiunto con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Polizia locale di Cesenatico, il cane Yuma.Nel corso dei controlli nella zona della stazione ferroviaria di Lugo, gli operatori hanno rinvenuto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Controlli antidroga della Polizia: sequestrati hashish e cartucce nella zona alta della città

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