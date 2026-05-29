Durante un intervento a Scafati, le forze dell'ordine hanno sequestrato marijuana e hashish. Durante la perquisizione, sono stati trovati anche altri materiali, ma non sono stati specificati nel dettaglio. È stato anche individuato un uomo con precedenti già noti alle forze di polizia.

? Domande chiave Chi è l'uomo con precedenti già noto alle forze dell'ordine?. Quali altri materiali hanno sequestrato gli agenti durante la perquisizione?. Come si collegano questi sequestri alle rotte tra Salerno e Vesuvio?. Perché la polizia ha intensificato i controlli in tutta la zona?.? In Breve Sequestrati 142 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish nell'abitazione.. Indagato con precedenti penali denunciato alla Procura di Nocera Inferiore.. Operazione condotta dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Pompei.. Materiali sequestrati serviranno a ricostruire la logistica tra Scafati e Pompei.. A Scafati, un uomo con precedenti penali è stato denunciato dopo che la polizia ha rinvenuto 142 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish durante una perquisizione in un appartamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scafati, blitz della polizia: sequestrati marijuana e hashish

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Maxi operazione antidroga in Serbia: la polizia sequestra 5 tonnellate di marijuana a Kruševac

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