Controlli della Locale denunciate due persone per possesso di coltelli

Durante due interventi nelle ultime settimane, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno fermato due persone trovate in possesso di coltelli. Entrambe sono state denunciate per possesso di armi da taglio. Nei controlli sono state riscontrate anche altre violazioni, per le quali sono state comminate sanzioni amministrative. I controlli hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Nelle scorse settimane, nel corso di due distinti interventi, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno individuato e denunciato due persone trovate in possesso di oggetti atti a offendere, procedendo contestualmente alle sanzioni previste per ulteriori violazioni riscontrate.Il primo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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CONTROLLI NEI LOCALI DELLA MOVIDA A RISCHIO: 1335 ARRESTI PER POSSESSO DI DROGA O ARMI | 30/05/2026

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