Frosinone controlli della Polizia sulla detenzione di armi | tre persone denunciate

A Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato tre persone durante controlli sulla detenzione di armi e munizioni. L’operazione è ancora in corso e mira a verificare la regolarità delle armi possedute dai cittadini.

Proseguono a Frosinone i controlli della Polizia di Stato sulla detenzione regolare di armi e munizioni. In questi giorni il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura sta effettuando una specifica attività di verifica finalizzata ad accertare sia il possesso dei requisiti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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