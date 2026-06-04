Controlli dei N A S di Salerno anche in Irpinia chiusure e maxi-sequestri

I controlli dei Nas di Salerno hanno portato alla chiusura di attività, sospensioni e al sequestro di oltre nove tonnellate di alimenti. Le operazioni sono state svolte nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana, del Cilento e nell’Agro Nocerino-Sarnese, coinvolgendo anche l’Irpinia. I sequestri riguardano alimenti destinati al consumo, mentre le attività sono state interrotte per violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Chiusure, sospensioni di attività e oltre nove quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le verifiche, eseguite con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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