Durante i controlli dei NAS tra Salerno, Avellino e Benevento sono stati sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari e sono state emesse sanzioni nelle pasticcerie e nelle strutture per anziani. Le operazioni sono state svolte nel periodo pasquale e hanno riguardato diverse attività commerciali e strutture di assistenza. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari e sanzioni durante i controlli pasquali in pasticcerie e strutture per anziani. Controlli rafforzati in vista della Pasqua. In vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno riguardato in particolare la sicurezza alimentare dei prodotti tipici pasquali e le condizioni delle strutture socio?assistenziali per anziani. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Provincia di Salerno: pasticcerie sospese e criticità nelle RSA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: maxi sequestri

Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere: 18 non a norma tra Benevento, Avellino e SalernoTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal...

Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e BeneventoI carabinieri del Nas hanno scoperto 18 mense ospedaliere non a norma sulle 22 controllate.

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Sicurezza, controlli su pressione e usura, quattro stagioni ammessi e sanzioni fino a 1.734 euro. - facebook.com facebook

Migliaia di controlli durante le feste: arresti, sequestri e patenti ritirate x.com