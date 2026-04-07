Pesce senza controlli nei ristoranti scattano chiusure e maxi sequestri nell’Agrigentino

Nell’Agrigentino, sono state effettuate ispezioni approfondite nei ristoranti e lungo la filiera del pesce, a seguito dell’operazione “Phoenix” della guardia costiera su tutto il territorio regionale. Durante i controlli sono state identificate numerose irregolarità nella gestione degli alimenti e nella preparazione dei piatti di mare. Sono stati disposti sequestri di prodotto e chiusure di esercizi che non rispettavano le norme di sicurezza alimentare.

Le verifiche hanno interessato in particolare il compartimento marittimo di Porto Empedocle con controlli eseguiti dai militari della guardia costiera di Sciacca e Licata affiancati dal personale sanitario dell’Asp. È proprio durante queste ispezioni che sono state accertate irregolarità tali da portare alla sospensione di due ristoranti della provincia per carenze igienico-sanitarie. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rinvenuta una consistente quantità di prodotti ittici, anche già lavorati e destinati alla somministrazione, privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa e non conformi alle disposizioni del cosiddetto “pacchetto igiene” Haccp. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Controlli nei locali tra carenze igieniche e animali infestanti: scattano chiusure, sanzioni e sequestriSi sono conclusi con sanzioni, sequestri e chiusure i controlli dei carabinieri e di Asl 3 in cinque locali di Genova.

Pesce, multe e sequestri nei ristorantiControlli della capitaneria al porto: sequestri e sanzioni alla filiera della pesca.

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Cambia volto l'offerta dei prodotti ittici ad aprile, un mese che segna una vera e propria rivoluzione forzata per i banchi del pesce in Italia. Niente telline e cannolicchi ma un'abbondanza di pesce azzurro e crostacei. Il fermo pesca biologico e il clima dettano le x.com