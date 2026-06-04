Il 28 maggio, durante controlli tra Zingonia e la pianura bergamasca, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora. L’uomo era ricercato e aveva due diversi provvedimenti restrittivi a suo carico. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione che si è svolta nel pomeriggio e nella sera.

IN MANETTE. Nel corso dell’operazione, svolta nel pomeriggio e nella serata del 28 maggio, è stato arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, senza fissa dimora, destinatario di due distinti provvedimenti restrittivi. Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella zona di Zingonia e della pianura bergamasca. Nel corso dell’operazione, svolta nel pomeriggio e nella serata del 28 maggio, è stato arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, senza fissa dimora, destinatario di due distinti provvedimenti restrittivi. L’attività è stata coordinata dalla Tenenza dei Carabinieri di Zingonia con il supporto delle Stazioni di Capriate San Gervasio, Osio Sotto, Verdello e Dalmine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Controlli dei carabinieri tra Zingonia e la pianura bergamasca: arrestato un 42enne ricercato

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