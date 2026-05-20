I Carabinieri sventano furto ad Ancona uno dei ladri era ricercato per omicidio in Francia | arrestato

I Carabinieri di Ancona hanno fermato due uomini mentre tentavano di rubare un’auto. Uno dei due, un uomo tunisino di 32 anni, era ricercato in Francia per omicidio. Con lui c’era anche un uomo di 46 anni, anch’egli coinvolto nel tentativo di furto. L’arresto è avvenuto sul posto, e il ricercato è stato portato in caserma. La vicenda si è conclusa con il trasferimento del tunisino in una struttura di detenzione.

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