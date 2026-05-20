I Carabinieri sventano furto ad Ancona uno dei ladri era ricercato per omicidio in Francia | arrestato
I Carabinieri di Ancona hanno fermato due uomini mentre tentavano di rubare un’auto. Uno dei due, un uomo tunisino di 32 anni, era ricercato in Francia per omicidio. Con lui c’era anche un uomo di 46 anni, anch’egli coinvolto nel tentativo di furto. L’arresto è avvenuto sul posto, e il ricercato è stato portato in caserma. La vicenda si è conclusa con il trasferimento del tunisino in una struttura di detenzione.
Ricercato in Francia per omicidio, un uomo tunisino di 32 anni è stato arrestato ad Ancona mentre rubava un’auto insieme a un 46enne. I Carabinieri, dopo averlo fermato, hanno scoperto il mandato di cattura a suo carico. È stato portato nel carcere di Ancona-Montacuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Tentano di rubare un’auto alla stazione, uno dei ladri era ricercato per omicidio in FranciaANCONA - Sorpresi mentre tentavano di rubare una Fiat Punto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina, uno dei due arrestati era...
Arrestato ad Ancona mentre ruba un'auto, in caserma emerge la sua vera identità: era ricercato per omicidioEseguiti due arresti ad Ancona, dove sono stati fermati due stranieri sorpresi a rubare un’auto.
I Carabinieri sventano furto ad Ancona, uno dei ladri era ricercato per omicidio in Francia: arrestatoRicercato in Francia per omicidio, un uomo tunisino di 32 anni è stato arrestato ad Ancona mentre rubava un’auto insieme a un 46enne ... fanpage.it
Carabinieri sventano furto in una abitazione di Taggia, 3 arrestati x.com
Carabinieri sventano furto in una abitazione di Taggia, 3 arrestati - leggi qui https://www.redazionenews.it/cronaca/2026/05/08/carabinieri-sventano-furto-in-una-abitazione-di-taggia-3-arrestati/ - Facebook facebook
I Carabinieri sventano due furti aggravati, denunciate tre personeNegli ultimi due giorni, i Carabinieri di Carpi sono intervenuti in due diverse attività commerciali della città, denunciando complessivamente tre persone per furto aggravato. Il primo episodio risale ... temponews.it