Ricercato dopo esser evaso dai domiciliari 42enne rintracciato e arrestato a Genova

Da livornotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, sfuggito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo essere evaso dai domiciliari in provincia di Livorno, è stato rintracciato e arrestato a Genova. La polizia ha intercettato l’uomo e lo ha fermato nel capoluogo ligure, portandolo in carcere. La fuga era iniziata alcuni mesi fa, e le autorità avevano avviato le ricerche per rintracciarlo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 42enne di nazionalità albanese, evaso nei mesi scorsi dai domiciliari che stava scontando in provincia di Livorno e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato a Genova. Trovato a bordo di un’auto, insieme a un connazionale (anch’egli ricercato), ha.🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Napoli: “Questa è una rapina!”.  20enne evaso dai domiciliari è stato arrestato dai CarabinieriAvellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati.

Sorpreso in auto durante l’operazione Rondò dai carabinieri di Montesilvano: era evaso dai domiciliari, arrestatoDoveva essere ai domiciliari e invece sarebbe stato sorpreso a bordo di un'auto nei pressi di uno degli obiettivi dell'operazione “Rondò” con cui i...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web