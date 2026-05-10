Ricercato dopo esser evaso dai domiciliari 42enne rintracciato e arrestato a Genova
Un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, sfuggito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo essere evaso dai domiciliari in provincia di Livorno, è stato rintracciato e arrestato a Genova. La polizia ha intercettato l’uomo e lo ha fermato nel capoluogo ligure, portandolo in carcere. La fuga era iniziata alcuni mesi fa, e le autorità avevano avviato le ricerche per rintracciarlo.
Un 42enne di nazionalità albanese, evaso nei mesi scorsi dai domiciliari che stava scontando in provincia di Livorno e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato a Genova. Trovato a bordo di un’auto, insieme a un connazionale (anch’egli ricercato), ha.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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