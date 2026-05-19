Nelle ultime settimane, sono stati effettuati controlli approfonditi nei locali del centro di Catania da parte di una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Durante le operazioni, sono state elevate multe per un totale superiore a 51 mila euro e sono stati riscontrati casi di lavoro nero in alcune attività commerciali. Le verifiche hanno coinvolto diversi esercizi della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme vigenti e di contrastare eventuali irregolarità.

Proseguono i controlli straordinari nelle attività commerciali del centro di Catania da parte della task force coordinata dalla Polizia di Stato. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande, la regolarità dei dipendenti, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Alle operazioni hanno preso parte gli agenti del Commissariato “Centrale”, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i tecnici e i medici dell’Asp di Catania e la Polizia Locale. Il primo intervento è stato effettuato in una pizzeria della zona di piazza Ettore Majorana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli nei locali del centro di Catania: multe per oltre 51 mila euro e scoperti casi di lavoro nero

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