Contributo Libri gratis Come richiederlo

Notizia in breve

Le famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori per l’anno 20262027 possono richiedere il contributo “Libri gratis” fino a martedì 30 giugno. La richiesta è aperta a chi ha un Isee fino a 15.000 euro. Per ottenere l’agevolazione, è necessario presentare la domanda entro la scadenza prevista. La misura riguarda l’erogazione di libri di testo gratuiti per le scuole superiori e medie.