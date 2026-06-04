Contributo Libri gratis Come richiederlo
Le famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori per l’anno 20262027 possono richiedere il contributo “Libri gratis” fino a martedì 30 giugno. La richiesta è aperta a chi ha un Isee fino a 15.000 euro. Per ottenere l’agevolazione, è necessario presentare la domanda entro la scadenza prevista. La misura riguarda l’erogazione di libri di testo gratuiti per le scuole superiori e medie.
Fino a martedì 30 giugno, le famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori per l’anno 20262027 con un Isee fino a 15.800 euro possono chiedere il contributo “Libri gratis” accedendo QUIAnche il sito istituzionale del Comune di Arezzo riporta le relative informazioni (https:www. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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