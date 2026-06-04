Fino al 30 giugno, le famiglie con figli iscritti a scuole medie e superiori nel 20262027 e un Isee fino a 15.000 euro possono richiedere il contributo “Libri gratis” promosso dal Comune di Arezzo. La richiesta deve essere presentata online. La misura copre le spese per l'acquisto dei libri di testo. Non sono previsti limiti di età o di numero di figli per accedere all'iniziativa.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Fino a martedì 30 giugno, le famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori per l’anno 20262027 con un Isee fino a 15.800 euro possono chiedere il contributo “Libri gratis” accedendo al link https:www.regione.toscana.it-bando-libri-gratis-anno-scolastico-2026-2027-contributi-per-l-acquisto-di-libri. Anche il sito istituzionale del Comune di Arezzo riporta le relative informazioni (https:www.comune.arezzo.itnovitalibri-gratis-20262027-avviso-regione-toscana). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune di Arezzo, il Contributo “Libri gratis”

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Scuola, torna Libri grati la misura della Regione Toscana per sostenere il diritto allo studio

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