Contributo a fondo perduto per i ristoranti | chi può richiederlo e come funziona

È stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero del Turismo che stabilisce le modalità di accesso a un nuovo contributo a fondo perduto destinato a imprese del settore turistico, ristoranti e attività correlate. Il provvedimento fornisce indicazioni sui requisiti richiesti e le procedure per presentare la richiesta di finanziamento. La misura mira a sostenere le imprese che operano in questo settore.

È stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero del Turismo che definisce le regole per accedere al nuovo contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore turistico, ai ristoranti e alle attività affini. L’intervento mira a sostenere le imprese del comparto, ma anche a incentivare investimenti strutturali, innovazione e sostenibilità. Un piano da 50 milioni l’anno per il turismo (e la ristorazione). La misura si inserisce nel quadro della legge di bilancio 2026, che ha stanziato 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse sono destinate a sostenere lo sviluppo delle filiere turistiche, comprese quelle a forte integrazione con la ristorazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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