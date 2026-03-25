Lobotka Juve spunta una clausola rescissoria che potrebbe favorire l’affare in estate | tutti i dettagli

Una clausola rescissoria legata a un centrocampista ha riacceso l’interesse di una squadra di calcio per il prossimo mercato estivo. La notizia circola tra le fonti di settore e riguarda una clausola inserita nel contratto del giocatore, che potrebbe facilitare il trasferimento. La pista è tornata a essere calda, suscitando attenzione tra gli appassionati e gli operatori di settore.

Lobotka Juve, le indiscrezioni svelano la presenza di una preziosa clausola rescissoria che riaccende il forte interesse per l’estate. La Juventus osserva con grandissima attenzione gli sviluppi riguardanti il futuro di Stanislav Lobotka. Secondo le ultimissime indiscrezioni pubblicate dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il destino del centrocampista appare in forte bilico in vista della prossima sessione di mercato. Il giocatore è stato accostato a più riprese all’ambiente bianconero durante gli scorsi mesi, rappresentando un profilo tecnico gradito per innalzare la qualità della manovra. A rendere l’operazione decisamente più concreta e intrigante è un dettaglio contrattuale di assoluta rilevanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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