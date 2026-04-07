Ancelotti e il Brasile avanti insieme fino al 2030 | cifre e dettagli del nuovo contratto

Il tecnico italiano ha rinnovato il contratto con la nazionale brasiliana fino al 2030. L’accordo prevede un prolungamento dell’incarico e un nuovo compenso. La firma è arrivata dopo trattative durate diverse settimane, e l’allenatore continuerà a guidare la squadra nelle prossime competizioni ufficiali. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Carlo Ancelotti proseguirà la sua avventura alla guida del Brasile fino al 2030. Come riportato da 'ESPN Brasil', il commissario tecnico della Seleçao ha ormai raggiunto un accordo con la Federazione verdeoro per il rinnovo del contratto, con annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. La CBF avrebbe definito i dettagli all’inizio della settimana, inviando la bozza ai legali dell’allenatore italiano. Il prolungamento arriva alla vigilia dei Mondiali 2026, che si giocheranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ancelotti manterrà lo stipendio pattuito nel maggio 2025: 10 milioni di euro annui (circa 59,3 milioni di reais), cifra che rappresenta il compenso più alto mai riconosciuto a un ct del Brasile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ancelotti e il Brasile, avanti insieme fino al 2030: cifre e dettagli del nuovo contratto Leggi anche: Napoli-McTominay, avanti insieme: trattive in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030 McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesaMcTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa Serie A, invasione... La reazione di Neymar a quello che Ancelotti e il Brasile hanno fatto contro la Francia. Temi più discussi: Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali; 'Scusa Luka, ma per caso tu...': la simpatica domanda di Ancelotti a Modric; Gattuso è una brava persona, ma perché Ancelotti allena il Brasile? Ricordo i lanci di pomodori, adesso c'è solo il silenzio; Brasile, Ancelotti fa fuori Neymar dal Mondiale: perché centra anche la sorella. Ancelotti rinnova col Brasile. Il suo stipendio (monstre) resta lo stesso, aumenta quello dello staffCarlo Ancelotti e il Brasile, un matrimonio che durerà ancora a lungo. L'annuncio dell'imminente rinnovo di contratto del ct italiano. tuttomercatoweb.com Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il BrasileRoma, 7 apr. (askanews) – Dopo il deludente Mondiale dell’Italia, tra i nomi accostati alla panchina azzurra era emerso anche quello di Carlo Ancelotti, ma l’ipotesi sembra destinata a sfumare. Second ... askanews.it ANCELOTTI SI LEGA CON IL BRASILE Niente Nazionale italiana: il tecnico firmerà un rinnovo con la Seleção fino al 2030, annata in cui si giocheranno i Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco Secondo quanto riporta ESPN Brasil, con il nuovo acc - facebook.com facebook Carlo Ancelotti pronto al rinnovo con il Brasile: i dettagli dell'accordo tra stipendio e durata del contratto x.com