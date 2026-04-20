Questa mattina, al Tribunale di Napoli Nord, si è verificato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione dell’edificio. Una segnalazione anonima ha segnalato la presenza di un possibile ordigno, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La situazione è stata successivamente chiarita senza che si riscontrassero minacce concrete.

Attimi di paura questa mattina al Tribunale di Napoli Nord, dove la segnalazione della presenza di un possibile ordigno ha fatto scattare le procedure di emergenza. In pochi minuti è stato attivato il protocollo di sicurezza, con l’evacuazione immediata dell’intero Palazzo di giustizia normanno. Per motivi precauzionali, l’edificio è stato completamente sgomberato così da permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutte le verifiche necessarie. L’obiettivo è stato quello di garantire l’incolumità di magistrati, avvocati, dipendenti e cittadini presenti al momento dell’allarme bomba. Si attende l'arrivo degli artificieri che faranno i controlli del caso prima di dare il via libera alla ripresa delle attività giudiziarie.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, scatta allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord: evacuato l’edificio

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