Il 10 giugno, Montecatini Terme ospiterà la Mille Miglia, con una sfilata di auto d’epoca che attraverserà piazza del Popolo e arriverà al piazzale del Tettuccio. Tra i partecipanti ci sarà anche un recordman di vittorie, pronto a sfilare durante l’evento. La manifestazione trasformerà la città in un museo a cielo aperto dedicato alle auto storiche.

Montecatini Terme, 4 giugno 2026 – Mille Miglia, il grande giorno sta per arrivare. Il 10 giugno Montecatini, da piazza del Popolo fino al piazzale del Tettuccio, diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto delle auto d’epoca. Un evento importantissimo per il settore ricettivo, con ben 1.100 camere prenotate. Alle 18 la prima di 120 Ferrari arriverà nel piazzale del Tettuccio per una sosta tecnica. Gli appassionati potranno osservare questi meravigliosi modelli dal vivo, prima che gli equipaggi ripartano alla volta di Pietrasanta. GERMOGLI PH: 20 GIUGNO 2025 EMPOLI PASSAGGIO MILLE MIGLIA © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI La gran parte del convoglio, formato da 420 auto d’epoca, arriverà più tardi dall’Abetone, passando da viale Diaz, via Sardegna e corso Matteotti, fino al traguardo in piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conto alla rovescia Mille Miglia. Il recordman di vittorie Vesco pronto per la sfilata al Tettuccio

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