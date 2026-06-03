Conto alla rovescia per il ritorno della 1000 Miglia nella città del Santo

Martedì 9 giugno, la 1000 Miglia tornerà a Padova, nove anni dopo l’ultima volta. La gara passerà nel centro della città, coinvolgendo diverse strade principali. La manifestazione vede la partecipazione di auto d’epoca e storiche, con un percorso che attraversa diverse località italiane. La tappa padovana rappresenta una delle tappe più attese del circuito, che si svolge su un percorso di circa 1.600 chilometri complessivi. La strada sarà chiusa al traffico per l’evento.

Manca ormai pochissimo al ritorno della 1000 Miglia a Padova. A nove anni dall’ultimo passaggio, martedì 9 giugno la celebre manifestazione farà nuovamente tappa in città, a testimonianza del legame che unisce il territorio padovano al mondo dei motori.Martedì 9 e mercoledì 10 giugno la gara di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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