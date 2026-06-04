conte lascia il napoli ma tiene casa a chiaia

Antonio Conte ha annunciato ufficialmente di aver terminato la sua collaborazione con il Napoli. Dopo aver lasciato la panchina, ha salutato la città, ma ha deciso di mantenere la proprietà di una casa a Chiaia. L’addio è stato comunicato senza ulteriori dettagli sulle ragioni della separazione. La decisione di mantenere l’immobile a Chiaia è stata confermata dallo stesso allenatore.

Antonio Conte ha chiuso ufficialmente la sua esperienza sulla panchina del Napoli, salutando la città anche attraverso i social. L’addio al club azzurro, però, non sembra destinato a cancellare il legame costruito con Napoli durante la sua avventura. L’allenatore salentino potrebbe infatti continuare a frequentare la città anche in futuro. Nonostante la separazione dal club e un percorso professionale pronto a svilupparsi altrove, Conte avrebbe scelto di mantenere la propria casa nel quartiere Chiaia. Secondo il Corriere dello Sport, la decisione conferma un rapporto che va oltre il calcio. Napoli non è stata soltanto una tappa sportiva. È diventata anche un luogo di vita, vissuto dall’allenatore durante una fase intensa della sua carriera. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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CONTE, ultima cena a NAPOLI Porta fuori tutto lo staff!

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