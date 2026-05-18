Napoli il nodo Conte tiene banco | permanenza o addio?

Il Napoli si prepara a affrontare una fase di riflessione dopo la recente vittoria per 3-0 a Pisa, che ha rafforzato la posizione in classifica ma ha sollevato anche dubbi sul futuro di un allenatore. La decisione sulla permanenza o l'addio di Conte resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si gode i risultati ottenuti in campo. La questione continua a essere al centro delle attenzioni, con margini di incertezza sulla prossima mossa da parte della società.

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Tempo di lettura: 3 minuti La vittoria per 3-0 a Pisa, all’Arena Garibaldi, consegna al Napoli certezze importanti ma anche nuove incognite. Il successo permette infatti agli azzurri di centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo fondamentale della stagione, e allo stesso tempo di consolidare una posizione di vertice in campionato, con concrete possibilità di chiudere al secondo posto. Un traguardo tutt’altro che marginale, che consentirebbe al Napoli di rispettare una sorta di “costante” nelle carriere del proprio allenatore: finora, infatti, il tecnico ha sempre concluso i campionati al primo o al secondo posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, il nodo Conte tiene banco: permanenza o addio? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, Alvino sul futuro di Conte: “Più probabile l’addio che la permanenza” Leggi anche: La permanenza di Conte a Napoli, troppe le incognite (Corbo) Il Napoli è certo dei soldi dei Champions Conte ama la suspance lascia tutto aperto Finito il campionato e senza mondiale una lunga estate di mercato fa venire un nodo alla gola Napoli con tre certezze (Meret Scott Amir) Per il resto: giovani affamati e di caratt x.com Napoli, il futuro di Conte è un mistero: resta o va via? Il 'nodo' con De Laurentiis, che valuta il sostitutoIl mio futuro? Il presidente conosce il mio pensiero, ma non da oggi. Stanno già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. È già un me ... msn.com Conte tra Nazionale e Juventus: Napoli in attesaForzAzzurri.net - Conte tra Nazionale e Juventus: Napoli in attesa Il futuro di Antonio Conte resta sospeso tra più scenari. Il Napoli attende di conoscere la decisione ... forzazzurri.net