Un allenatore si sposta dalla panchina del Napoli a quella della Juventus, ma non è Antonio Conte. La notizia circola da alcuni giorni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, anche se ancora non ufficiale. La trattativa avviene in modo riservato e lontano dai riflettori, senza annunci pubblici né conferme ufficiali. La scelta coinvolge un tecnico che ha già allenato in Serie A, ma non rientra tra i nomi più caldi delle ultime settimane.

Si muove sotto traccia, quasi lontano dai riflettori, ma la voce circola da qualche giorno nei corridoi del calcio italiano e tra chi segue il mercato delle panchine e delle aree tecniche. Non stiamo parlando di un allenatore di grido, né di un grande colpo di mercato in campo, ma di un possibile rimescolamento dietro la scrivania juventina che potrebbe riscrivere i rapporti di forza tra i dirigenti più influenti. La Juventus, alle prese con una ridefinizione del proprio organigramma, starebbe guardando con interesse a due profili che negli ultimi anni sono stati protagonisti in altre piazze e che oggi tornano a circolare come nomi caldi per rafforzare l’area tecnica che potrebbero sostituire il trio formato da Comolli, Modesto e Ottolini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torna alla Juventus, lascia il Napoli. Ma non è Antonio Conte

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CONTE TORNA ALLA JUVE!

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