Roma e Ranieri si separano ora è ufficiale Il comunicato del club

La Roma ha annunciato ufficialmente la separazione da Claudio Ranieri, che non ricopre più il ruolo di dirigente del club. La società ha comunicato di aver scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, confermando così il cambiamento nella guida tecnica della squadra. La decisione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla società.

Roma 24 aprile 2026 - La Roma ha scelto Gian Piero Gasperini e nella giornata di oggi Claudio Ranieri non è più un dirigente giallorosso. Con un comunicato ufficiale il club romanista annuncia la separazione dal senior advisor, lo scorso anno traghettatore della squadra dopo le esperienze di Daniele De Rossi e Ivan Juric. Si conclude dunque così la quinta parentesi di carriera dell'ex allenatore romano, dopo nemmeno un anno in ruolo dirigenziale, paga le acredini con il suo allenatore, culminate con lo scontro verbale degli ultimi giorni. Il club esprime "piena fiducia nel lavoro di Gasperini" Ecco il comunicato della Roma che annuncia la separazione da Claudio Ranieri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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