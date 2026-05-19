Napoli-Conte sarà risoluzione consensuale Domenica l' allenatore saluta al Maradona

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto tra l'allenatore e la società di calcio si concluderà con una risoluzione consensuale. Domenica, l’allenatore si presenterà allo stadio Maradona per salutare i tifosi prima di lasciare l’incarico. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo tra le parti, rispettando l’accordo iniziale che prevedeva un addio senza conflitti. La fine del rapporto avverrà in modo pacifico e senza tensioni, con un saluto pubblico dell’allenatore prima della partita.

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