Napoli-Conte sarà risoluzione consensuale Domenica l' allenatore saluta al Maradona
Il rapporto tra l'allenatore e la società di calcio si concluderà con una risoluzione consensuale. Domenica, l’allenatore si presenterà allo stadio Maradona per salutare i tifosi prima di lasciare l’incarico. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo tra le parti, rispettando l’accordo iniziale che prevedeva un addio senza conflitti. La fine del rapporto avverrà in modo pacifico e senza tensioni, con un saluto pubblico dell’allenatore prima della partita.
Risoluzione consensuale. Fa un po’ specie se immaginiamo i protagonisti e il loro carattere non sempre semplice. Ma Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno davvero omaggiato la loro amicizia e il loro rapporto speciale. Anche stavolta, ai titoli di coda di un biennio comunque vincente per il Napoli, che si ritrova uno scudetto e una Supercoppa in più in bacheca. Conte lascia, De Laurentiis lascia andare. Nessun vincolo, nessun paletto, nessun ma. Antonio ha capito che il suo ciclo a Napoli è finito con un anno di anticipo rispetto al contratto in essere. E Aurelio non ha fatto altro che prendere coscienza della volontà del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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