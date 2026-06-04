MILANO – Il mercato globale del plant-based si prepara a una crescita esponenziale. Secondo le ultime stime di Fortune Business Insights, il mercato ad oggi vale oltre 238 miliardi ed è destinato a raddoppiare entro i prossimi 8 anni toccando quota 491 miliardi (+106%), con un tasso di crescita annuale dell’8,5% nel periodo di previsione. All’interno del mercato globale degli alimenti a base vegetale, in particolare, le bevande vegetali rappresentano il segmento principale, arrivando a coprire quasi il 30% della quota totale nel 2025. Un fenomeno di consumo che si sta manifestando in maniera concreta anche in Italia: basti pensare che, secondo il rapporto GFI Europe 2025, il settore dei prodotti a base vegetale nel Belpaese ha generato un fatturato di 639 milioni di euro, con una crescita del 7,6% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Consumi, boom globale del plant-based a 491 miliardi entro il 2034 (+106,2%). I “Joyners” guidano la rivoluzione, ecco i 10 trend del settore

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