Più benessere a tavola | l’Italia guida la rivoluzione plant-based

? Domande chiave Come fanno i Joyners a unire salute e piacere senza rinunce?. Perché il 60% dei consumatori sceglie la via dei flexitariani?. Cosa spinge l'Italia a superare Germania e Spagna nella fiducia vegetale?. Come cambieranno i prodotti pronti al consumo nei prossimi dieci anni?.? In Breve Mercato globale plant-based in crescita verso 491 miliardi di dollari entro il 2034.. Fatturato nazionale del settore vegetale a 639 milioni di euro con +7,6% annuo.. Flexitariani rappresentano oltre il 60% del mercato con preferenza per materie prime italiane.. Bevande vegetali guideranno il comparto mondiale coprendo il 30% del mercato nel 2025.. Il mercato globale degli alimenti a base vegetale vale oggi oltre 238 miliardi di dollari e punta a superare la soglia dei 491 miliardi entro il 2034. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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