Plant-based in crescita vale 16,3 miliardi di euro in Europa

Il settore alimentare e delle bevande a base vegetale in Europa ha raggiunto un valore di 16,3 miliardi di euro. Questa cifra si riferisce ai principali mercati dell’area e include prodotti come alternative alla carne e ai latticini. Negli ultimi anni, il mercato ha registrato una crescita significativa, con un aumento della domanda di alimenti di origine vegetale. I dati sono stati diffusi da un rapporto di settore pubblicato recentemente.

Il settore alimentare e bevande plant-based vale oggi 16,3 miliardi di euro nei principali mercati europei di studio Circana (Eu6 - Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi), con una crescita del +5,1% su base annua dal 2024 al 2025, ma rappresenta solo il 2,4% delle vendite totali di alimenti e bevande "evidenziando - segnalano i ricercatori - un chiaro divario tra l'interesse dei consumatori e la reale dimensione del mercato". Lo studio di Circana (azienda operante nella fornitura di tecnologia, intelligenza artificiale e dati agli operatori del largo consumo e di beni durevoli), presentato ieri al convegno di settore Plant Fwd ad Amsterdam, registra che la crescita è sempre più trainata dal consumo quotidiano piuttosto che da alternative di nicchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Plant-based in crescita, vale 16,3 miliardi di euro in Europa Attacchi digitali in crescita: il mercato della cybersicurezza in Italia vale 2,78 miliardi di euro, +12% in un annoMilano, 26 febbraio 2026 – Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni... McCartney contro Bruxelles: la battaglia per l’etichettatura di salsicce e hamburger plant-based. Decisione a marzo.Una disputa che sembrava confinata agli addetti ai lavori sta infiammando il dibattito sull'alimentazione in Europa. Temi più discussi: Plant-based Europa cresce a 16,3 miliardi di euro; Cresce il mercato plant-based in Europa; Cresce il mercato plant-based in Europa trainato dai flexitariani (31% dei consumatori); Ambienta entra in The Bridge: partnership per accelerare la crescita nel mercato plant-based. Il mercato plant-based europeo vale 16,3 miliardi ma copre solo il 2,4% delle vendite alimentariCircana: il plant-based cresce del 5,1% in Europa, ma gusto, prezzo e nutrizione restano le sfide decisive per il settore ... horecanews.it Cresce il mercato plant-based in Europa trainato dai flexitariani (31% dei consumatori)Il mercato europeo dei prodotti a base vegetale raggiunge 16,3 miliardi di euro nei principali Paesi EU6, con una crescita del +5,1% tra 2024 e 2025, ma rappresenta solo il 2,4% delle vendite totali d ... foodaffairs.it Nel 1973 Robert Plant dei Led Zeppelin fu immortalato con una colomba bianca sulla mano durante un concerto a San Francisco alla fine di Stairway to Heaven. Lo scatto che divenne iconico fu realizzato da Neal Preston fotografo ufficiale della band, che all' - facebook.com facebook