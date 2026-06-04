Consultiamo la Legge studenti contro le mafie | confronto al Gulli con il procuratore Lombardo

Notizia in breve

Questa mattina, presso il liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria, si è svolta l’assemblea finale della Consulta provinciale degli studenti. Durante l’incontro, studenti e rappresentanti hanno discusso sul tema “Consultiamo la Legge, studenti contro le mafie”. È intervenuto un procuratore, che ha partecipato al confronto, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La sessione ha concluso l’anno scolastico con un momento di riflessione civica e formativa.