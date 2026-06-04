Consultiamo la Legge studenti contro le mafie | confronto al Gulli con il procuratore Lombardo
Questa mattina, presso il liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria, si è svolta l’assemblea finale della Consulta provinciale degli studenti. Durante l’incontro, studenti e rappresentanti hanno discusso sul tema “Consultiamo la Legge, studenti contro le mafie”. È intervenuto un procuratore, che ha partecipato al confronto, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La sessione ha concluso l’anno scolastico con un momento di riflessione civica e formativa.
Si è svolta questa mattina presso il liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria l’assemblea plenaria conclusiva dell’anno scolastico della Consulta provinciale degli studenti di Reggio Calabria, che ha scelto di chiudere il proprio percorso annuale con un momento di alto valore civico e formativo dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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