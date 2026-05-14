Gli studenti del Vittorio Emanuele II organizzano una giornata contro le mafie la dirigente | Orgogliosa
Venerdì 22 maggio 2026, in occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, gli studenti dell’Itcts Vittorio Emanuele II di Bergamo hanno messo in piedi una giornata di iniziative dedicate alla legalità. La dirigente scolastica ha espresso soddisfazione per l’evento, che coinvolge i rappresentanti d’istituto in attività rivolte alla memoria e alla sensibilizzazione sui temi della lotta alle mafie. La giornata si svolge in un’atmosfera di partecipazione e riflessione, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su questi temi.
Bergamo. Venerdì 22 maggio 2026, alla vigilia del 33° anniversario della strage di Capaci, gli studenti rappresentanti d’Istituto dell’Itcts Vittorio Emanuele II di Bergamo hanno organizzato una giornata di attività dedicata al tema della legalità. “Sono molto orgogliosa – afferma Patrizia Giaveri, dirigente del Vittorio Emanuele II -, che i rappresentanti di Istituto degli studenti, per il terzo anno consecutivo, si siano impegnati per la realizzazione di questa importante iniziativa di cittadinanza attiva sul tema della lotta alle mafie, un pilastro fondamentale per la nostra democrazia”. Tra le attività previste è in programma, dalle 10... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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