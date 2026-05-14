Gli studenti del Vittorio Emanuele II organizzano una giornata contro le mafie la dirigente | Orgogliosa

Venerdì 22 maggio 2026, in occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, gli studenti dell’Itcts Vittorio Emanuele II di Bergamo hanno messo in piedi una giornata di iniziative dedicate alla legalità. La dirigente scolastica ha espresso soddisfazione per l’evento, che coinvolge i rappresentanti d’istituto in attività rivolte alla memoria e alla sensibilizzazione sui temi della lotta alle mafie. La giornata si svolge in un’atmosfera di partecipazione e riflessione, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su questi temi.

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