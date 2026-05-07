Parmigiano Reggiano protagonista a Tuttofood Export | +1,8% nel primo trimestre 2026

Il Parmigiano Reggiano sarà protagonista a Tuttofood, la fiera che si svolge a Rho dal 11 al 14 maggio presso Fiera Milano. Il Consorzio del formaggio ha allestito uno stand istituzionale nel Padiglione 1, dove incontrerà buyer, retailer e importatori provenienti da vari paesi. Nei primi tre mesi del 2026, l’export del Parmigiano Reggiano ha registrato un aumento dell’1,8%.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano protagonista a TUTTOFOOD (Fiera Milano a Rho, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio) per incontrare presso il proprio stand istituzionale (Padiglione 1 – Stand P01) buyer, retailer e importatori internazionali. La fiera milanese è l’occasione in cui il Consorzio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono del 2.7% produzione e exportLa Dop è sempre più internazionale: la quota export supera la metà del totale (50,5%), con una crescita significativa nei mercati extra-UE (+4,2%) Il... Parmigiano reggiano protagonista nel tennis: è l’official cheese al Master 1000 di MiamiIl Parmigiano Reggiano si conferma protagonista sulla scena degli Stati Uniti (principale mercato estero della Dop con una quota export del 22,5%)... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Suoni e forme del Parmigiano Reggiano alla Milano Design Week; Angélica Ortiz: la chef passata per il tempio dei Roca con la 50 Best Scholarship di Parmigiano Reggiano; Latteria Cavola: nuovo braccio commerciale per il Parmigiano Reggiano; Dalla cucina d’autore al tour di Tramonto DiVino: la Patata di Bologna Dop protagonista in Riviera. Vinitaly, il Parmigiano Reggiano protagonista accanto ai viniVerona, 7 apr. (askanews) - Il Parmigiano Reggiano protagonista anche a Vinitaly con uno stand all'interno del Padiglione Emilia-Romagna, che è anche l'occasione per mettere in mostra gli abbinamenti ... quotidiano.net Il Parmigiano Reggiano protagonista a Cibus 2024REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Dal formaggio prodotto in montagna alle biodiversità, dalle celebrazioni per i 90 anni del Consorzio alle iniziative per la valorizzazione delle Indicazioni geografiche, ... notizie.tiscali.it Preparazione pranzo, pasta con zucchine a modo mio, con aggiunta alla fine di provola affumicata e parmigiano reggiano,un piatto che piace moltissimo al mio nipotino di 2 anni - facebook.com facebook