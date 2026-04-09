Parmigiano reggiano protagonista a Vinitaly 2026 | un viaggio tra abbinamenti d’autore e promozione del territorio

Al Vinitaly 2026, in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile, il Parmigiano Reggiano sarà protagonista di un evento dedicato a abbinamenti e promozione del territorio. La manifestazione offrirà un percorso che coinvolge diverse proposte di degustazione, con particolare attenzione alle combinazioni di questo formaggio con altri prodotti. La partecipazione mira a valorizzare le caratteristiche del Parmigiano Reggiano attraverso diverse attività e iniziative.

Il Parmigiano Reggiano porta a Vinitaly (in programma a Veronafiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile) un’esperienza che va oltre la semplice degustazione. Lo stand del Consorzio (Padiglione 1, Stand B11) diventa una meta imperdibile per i foodies e gli amanti del buon vivere, in cui il gusto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Il parmigiano reggiano protagonista in tv col premio Oscar Whoopi GoldbergIl Parmigiano Reggiano approda sul set di Un posto al sole per una collaborazione che unisce l’eccellenza del Made in Italy al fascino della serie... Parmigiano reggiano protagonista nel tennis: è l’official cheese al Master 1000 di MiamiIl Parmigiano Reggiano si conferma protagonista sulla scena degli Stati Uniti (principale mercato estero della Dop con una quota export del 22,5%)... Temi più discussi: A Milano c’è un locale che mette il formaggio nei cocktail: la Parmigiano Colada al 1930; Valpolicella protagonista a Vinitaly 2026: più cantine, nuovo stand e focus su appassimento; Parmigiano Reggiano: nel 2025 crescono produzione (+2,7%), export (+2,7%) e valore al consumo, mentre frena il mercato domestico (-10%); Vinitaly, l'Emilia-Romagna celebra la condivisione e i colori del vino. PARMIGIANO REGGIANO PROTAGONISTA A VINITALY (1)Reggio Emilia, 9 apr – Il Parmigiano Reggiano porta a Vinitaly (in programma a Veronafiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile) un’esperienza che va oltre la semplice degustazione. Lo stand del Conso ... 9colonne.it Parmigiano Reggiano a Vinitaly tra abbinamenti e territorioRoma, 9 apr. (askanews) – Anche il Parmigiano Reggiano sarà a Vinitaly e protagonista ... msn.com Grana padano e parmigiano reggiano: strategie di mercato nello scenario geopolitico ift.tt/k6PJ3of #evento #takethedate x.com Frittata ai Carciofi Un must di questo periodo, ricco di questo meraviglioso prodotto Ingredienti (per 4 persone) Uova: 6 grandi Carciofi: 4 (varietà mammole o spinosi) Parmigiano Reggiano: 50g grattugiato Aglio: 1 spicchio Prezzemolo: un ciuffo fresc - facebook.com facebook