Consorzio Casalasco aumentano soci e superfici coltivate

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel triennio 2024-2026, il Consorzio Casalasco del Pomodoro ha registrato un incremento del numero di soci e delle superfici coltivate. La crescita riguarda anche gli aspetti produttivi e patrimoniali, con un consolidamento delle attività e dei risultati complessivi. I dati ufficiali mostrano un rafforzamento dell’organizzazione e un ampliamento delle aree dedicate alla coltivazione del pomodoro. Il consorzio ha continuato a sviluppare la propria struttura, mantenendo un andamento positivo negli ultimi anni.

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Il Consorzio Casalasco del Pomodoro conferma il proprio percorso di sviluppo e consolidamento evidenziando risultati di crescita significativi nel triennio 2024–2026 sotto il profilo associativo, produttivo e patrimoniale. I dati presentati in occasione dell’Assemblea di Bilancio 2025. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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