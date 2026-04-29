Pomodoro da industria | annata a rischio fra costi alle stelle e incremento del 20 per cento di superfici coltivate Coldiretti Puglia

Secondo un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia, l’annata del pomodoro da industria presenta rischi elevati a causa dell’aumento dei costi di produzione. Nel frattempo, le superfici coltivate sono cresciute del 20 per cento rispetto all’anno precedente. La situazione riguarda sia i produttori locali che il settore nel suo complesso, con i dettagli che saranno approfonditi nelle prossime settimane.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti della guerra in Iran, e un forte incremento delle superfici coltivate stimato al momento in +20% che potrebbe generare squilibri di mercato. È questo il quadro di Coldiretti Puglia sull’annata del pomodoro in Puglia con i trapianti partiti in ritardo per la forte ondata di maltempo delle scorse settimane che ha ritardato le operazioni in campo, con una situazione particolarmente critica in Puglia nel Centro-Sud dove, a differenza del Nord Italia, non è stato ancora raggiunto alcun accordo sul prezzo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Pomodoro da industria: “annata a rischio fra costi alle stelle e incremento del 20 per cento di superfici coltivate” Coldiretti Puglia Notizie correlate Pomodoro: Coldiretti Puglia, annata a rischio tra costi alle stelle e aumento superficiAnnata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti... Pomodoro da industria senza prezzo: "Costi più alti rispetto al Nord, produttori in difficoltà"BRINDISI – I produttori pugliesi hanno già iniziato a coltivare pomodori, tuttavia senza alcuna certezza su quanto verranno pagati. Panoramica sull’argomento Si parla di: Vite: come gestire al meglio la ripresa vegetativa e ridurre gli effetti degli stress abiotici. Pomodoro da industria in Puglia, Coldiretti: annata a rischio tra costi in aumento e incertezza sui prezziColdiretti Puglia segnala un’annata critica per il pomodoro tra rincari, aumento delle superfici e rischio squilibri di mercato ... trmtv.it Pomodori, annata a rischio tra costi alle stelle (+50%) e aumento superfici (+20%)PUGLIA - Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l'aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti ... corrieresalentino.it