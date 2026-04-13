Asparago di Pernumia Padova prima in Veneto per le superfici coltivate
In provincia di Padova, la stagione dell’asparago è iniziata con circa 700 ettari coltivati, rendendo l’area la più estesa in Veneto. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, la superficie destinata alla coltivazione di questa verdura è cresciuta del 2,6% rispetto all’anno precedente. La regione si conferma così come uno dei principali poli di produzione di asparagi, con i coltivatori che preparano il raccolto per i mesi a venire.
Entra nel vivo la stagione dell’asparago in provincia di Padova, che si conferma prima in Veneto con circa 700 ettari coltivati, in aumento del 2,6%, secondo gli ultimi dati di Veneto Agricoltura.Il cuore della produzione è rappresentato dal Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia, che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP
Fabio Biondi dirige le “Londinesi” di Haydn per la 60a Stagione dell’Orchestra di Padova e del VenetoC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Giovedì 26...