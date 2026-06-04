Consiglio comunale ultime battute per la decisione dell' ultimo seggio | testa a testa Lega Fratelli d' Italia

Tra oggi e domani si prevede la chiusura dei riepiloghi delle 253 sezioni delle elezioni comunali 2026, con circa settanta ancora da completare. La decisione sull'ultimo seggio si avvicina, con un testa a testa tra Lega e Fratelli d’Italia. La verifica dei risultati si concentra sulla sezione finale, ancora in attesa di conferma, mentre il consiglio comunale si prepara a ufficializzare l’esito.

Tra oggi e domani, molto probabilmente in giornata, la chiusura dei riepiloghi delle 253 sezioni, ne mancano una settantina da completare, delle elezioni comunali 2026. In ballo l'ultimo seggio da assegnare e in lizza ci sono Fratelli d'Italia con la candidata Debora Buda, ex vicepresidente del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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