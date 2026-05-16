Offese in consiglio comunale a Sarno | duro scontro tra maggioranza e opposizione
Durante una riunione del consiglio comunale a Sarno, si è verificato un acceso scontro tra i membri di maggioranza e opposizione. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno diffuso un comunicato in cui accusano la controparte di tentare di distorcere fatti pubblici, che sono disponibili e verificabili attraverso la diretta streaming della seduta. La discussione, che ha coinvolto diverse questioni, si è svolta con toni accesi e confronti diretti tra i rappresentanti delle diverse forze politiche presenti.
“Il comunicato diffuso dai consiglieri di Fratelli d’Italia rappresenta un vergognoso tentativo di mistificare fatti pubblici, documentati e verificabili da chiunque attraverso la diretta streaming del consiglio comunale. Nel corso della seduta consiliare, il consigliere Giovanni Cocca ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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