Conservatorio Mascagni venerdì 5 giugno il concerto della Mask Big Band
Venerdì 5 giugno si terrà un concerto della Mask Big Band al Conservatorio Mascagni. La performance fa parte di “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, una rassegna diretta dal M° Mauro Grossi. La serie propone concerti, progetti originali e incontri tra formazioni e produzioni artistiche, con l’obiettivo di esplorare le diverse sfaccettature del jazz contemporaneo. La manifestazione si svolge presso il conservatorio e rappresenta una delle prime iniziative della prima edizione della rassegna.
Nuova serie di appuntamenti per “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, la prima edizione della rassegna diretta dal M° Mauro Grossi che racconta le molteplici anime del jazz contemporaneo attraverso concerti, progetti originali e occasioni di incontro tra formazione e produzione artistica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Giuseppe Martucci (1856-1909) - Melodia, per violino e pianoforte
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