Conservatorio Mascagni venerdì 5 giugno il concerto della Mask Big Band

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno si terrà un concerto della Mask Big Band al Conservatorio Mascagni. La performance fa parte di “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, una rassegna diretta dal M° Mauro Grossi. La serie propone concerti, progetti originali e incontri tra formazioni e produzioni artistiche, con l’obiettivo di esplorare le diverse sfaccettature del jazz contemporaneo. La manifestazione si svolge presso il conservatorio e rappresenta una delle prime iniziative della prima edizione della rassegna.