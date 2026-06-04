Consenso informato l’allarme di Save the Children | A rischio l’alleanza educativa crescono le disuguaglianze

Il Senato ha approvato definitivamente l’obbligo di consenso preventivo dei genitori per le lezioni di educazione affettiva e sessuale. Save the Children avverte che questa decisione mette a rischio l’alleanza educativa e potrebbe aumentare le disuguaglianze tra i giovani. La misura riguarda l’accesso alle lezioni e richiede il consenso scritto dei genitori prima di ogni attività. La normativa ora è definitiva e in vigore.

Il via libera definitivo del Senato all’obbligo di consenso preventivo dei genitori per le lezioni di educazione affettiva e sessuale continua a far discutere. Giorgia D’Errico, direttrice delle relazioni istituzionali dell’organizzazione, ha reso nota all’ANSA la posizione dell’ente in merito all’approvazione del testo: “Il consenso preventivo obbligatorio da parte dei genitori per attività di educazione alla sessualità a scuola rischia di indebolire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia e rafforzare le disuguaglianze educative.” D’Errico condivide lo scopo di voler informare madri e padri per rafforzare il dialogo scolastico, tuttavia precisa che introdurre un obbligo generalizzato per tali percorsi formativi potrebbe ampliare i divari culturali già presenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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