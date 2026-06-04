conoscenza bisogna ragionarci

Un individuo è stato condannato per aver diffuso affermazioni generali sulla società, sostenendo che alcune categorie sono meno affidabili. La sentenza evidenzia come le opinioni personali possano portare a accuse di diffamazione e incitamento all’odio. La corte ha sottolineato l'importanza di verificare i fatti prima di esprimersi pubblicamente. La decisione riguarda un dibattito più ampio su libertà di espressione e responsabilità nel parlare di gruppi sociali.

Come ragioniamo quando formuliamo affermazioni generali sul mondo e quali conseguenze hanno queste formulazioni nella trasmissione di conoscenza, nei processi decisionali e nel diritto? Per rispondere a questa domanda i ricercatori si sono confrontati sul ragionamento generico, sul suo impatto nella società e sull’AI con il progetto “Generic reasoning“, finanziato dal programma Fis del ministero dell’Università e diretto da Federico Faroldi al Centro per il ragionamento, la normatività e l’intelligenza artificiale dell’ Università di Pavia. L’iniziativa ha riunito ricercatori delle più prestigiose università europee e internazionali per discutere una questione cruciale per la comprensione del pensiero umano e delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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