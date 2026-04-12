Lecce Di Francesco sicuro | Non bisogna mollare perchè mancano sei partite Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia

Dopo la partita giocata a Bologna, l’allenatore del Lecce ha sottolineato l’importanza di non arrendersi, ricordando che mancano ancora sei gare alla fine del campionato. Ha invitato la squadra a mantenere alta l’intensità e la voglia di lottare, anche per i tifosi. Durante l’intervista ai microfoni di Dazn, ha analizzato l’andamento della sfida senza entrare in dettagli specifici.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Lecce, Di Francesco sicuro: «Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite. Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia» Como, Fabregas non ha dubbi: «Abbiamo pensato di andare così offensivi ma è la nostra identità. Vi spiego il piano gara» Inter, Chivu svela: «Ho chiesto ai...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce, Di Francesco sicuro: «Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite. Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia» Leggi anche: Pessotto sicuro: «Insegnamento di Vialli? La Juve non molla mai. È abituata a lottare e soffrire. Bisogna sempre cercare di ottenere il meglio» Pisa, parla Hiljemark: «Mancano i punti ma vedo voglia nei miei ragazzi. In futuro bisogna cambiare questo»Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.