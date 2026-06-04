Congresso Usa boccia intervento in Iran Khamenei | Nemici sconfitti
Il Congresso degli Stati Uniti ha respinto la proposta di intervento in Iran, approvando a maggioranza una risoluzione che chiede al presidente di ritirare le truppe presenti nel paese. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che i nemici sono stati sconfitti. La decisione arriva dopo un dibattito parlamentare e senza che siano stati approvati nuovi interventi militari. La risoluzione non ha obblighi legali, ma rappresenta un chiaro segnale politico.
Il Congresso americano ha bocciato a maggioranza l’intervento in Iran e chiede al presidente Trump di ritirare le truppe. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Congresso Usa boccia intervento in Iran. Khamenei: Nemici sconfitti
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