Congresso Usa boccia intervento in Iran Khamenei | Nemici sconfitti

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Congresso degli Stati Uniti ha respinto la proposta di intervento in Iran, approvando a maggioranza una risoluzione che chiede al presidente di ritirare le truppe presenti nel paese. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che i nemici sono stati sconfitti. La decisione arriva dopo un dibattito parlamentare e senza che siano stati approvati nuovi interventi militari. La risoluzione non ha obblighi legali, ma rappresenta un chiaro segnale politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Congresso americano ha bocciato a maggioranza l’intervento in Iran e chiede al presidente Trump di ritirare le truppe. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

congresso usa boccia intervento in iran khamenei nemici sconfitti
© Tv2000.it - Congresso Usa boccia intervento in Iran. Khamenei: “Nemici sconfitti”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Congresso Usa boccia intervento in Iran. Khamenei: Nemici sconfitti

Video Congresso Usa boccia intervento in Iran. Khamenei: Nemici sconfitti

Notizie e thread social correlati

Iran, Khamenei: “I nemici cercano di creare divisioni interne”Il leader iraniano ha dichiarato che i nemici cercano di dividere il paese e indebolire la coesione sociale.

Iran, Mojtaba Khamenei: "Negare la sicurezza ai nemici della Nazione"L'ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, ha pronunciato un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato in cui ha chiesto di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web