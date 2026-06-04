Quattro deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici in un’assemblea, rompendo la disciplina del partito. La decisione ha suscitato attenzione e sollevato interrogativi sulla compattezza della maggioranza repubblicana in Parlamento. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei deputati coinvolti, né le conseguenze immediate di questa scelta. La defezione potrebbe influenzare il sostegno del partito alle prossime iniziative legislative.

Chi sono i quattro deputati che hanno tradito la linea del partito?. Come influirà questa defezione sulla tenuta della maggioranza repubblicana?. Perché questi parlamentari hanno interrotto diciotto mesi di sottomissione totale?. Quali rischi concreti corre la coalizione in vista delle elezioni di novembre?.? In Breve Fine di 18 mesi di sottomissione totale alle direttive di Trump.. Camera definita come la più improduttiva della storia moderna.. Rischio crollo strutturale della coalizione in vista delle elezioni di novembre.. Dissociazioni iniziano a interessare anche alcuni senatori del partito.. Scricchioli nel Congresso: quattro deputati repubblicani rompono l’unità con i democratici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Congresso, 4 repubblicani votano con i democratici: crepe nel partito

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I Repubblicani iniziano a dire no: il partito di Trump si spacca

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